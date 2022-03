Vente de l'ASSE, un coup de bluff signé du duo Caiazzo-Romeyer

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Les mois défilent et la vente future de l'ASSE, annoncée depuis l'automne dernier, n'a pas encore abouti. Elle est même au point mort et cela fait plusieurs semaines qu'aucune offre n'a filtré dans les médias. Si bien que certains se demandent si la vente est souhaitée au club.

L'ASSE vit une saison mouvementée. Englués en fond de tableau, les Verts vont mieux depuis deux mois mais restent encore 18e, sous la menace de la relégation. En dehors des terrains, la situation future du club reste toujours aussi floue. Depuis le début de saison, le duo présidentiel Bernard Caiazzo-Roland Romeyer a indiqué vouloir vendre l'AS Saint-Etienne incessamment sous peu. Mais, six mois plus tard, aucun projet de reprise n'a convaincu l'état-major stéphanois et la situation reste identique. Cette dernière semble même plus figée que jamais puisque c'est le calme plat sur ce dossier ces derniers temps.

L'ASSE plus en vente, la faute à CVC et à la LFP ?

Les échecs des dossiers de reprise du prince cambodgien Norodom Ravichak ou de Jean-Michel Roussier ainsi que l'opacité qui règne autour de l'ASSE sèment le trouble. Les intentions du duo de dirigeants sont loin d'être claires et une idée commence à germer chez les suiveurs du club. Et si l'ASSE n'était pas en vente et ne l'avait jamais été ? Butfootballclub a fait le point sur des éléments troublants dans ce dossier, mettant en lumière que l'ASSE ne soit pas dans une situation adéquate pour être vendue.

« On sait, entre autres, que l'épineux dossier des parts d'Adao Carvalho n'a pas été soumis aux candidats acheteurs. Un comble quand on sait que l'ASSE, pour rappel, n'est pas à ce jour vendable à 100%. [...] Pour faire simple, et en vous rappelant que Caïazzo et Romeyer détiennent 90% du club (le reste est du ressort de l'association), seuls 68% sont aujourd'hui susceptibles d'être vendus. Ce qui, forcément, complique la donne lorsqu'un acheteur se présente face à KPMG. […] Il est d'autres éléments troublants. Dont l'un concerne les finances du club. On sait que l'ASSE est endettée, on sait que le club se serre la ceinture et ne peut plus faire ce que bon lui semble depuis des mois lors de différents mercatos. Or, une source anonyme, qui a eu écho du dossier de reprise des Verts, affirme que l'endettement des Verts n'est pas un sujet. Et qu'un éventuel candidat présentant son dossier n'est pas en mesure de connaître les chiffres exacts de la comptabilité de la maison verte », est-il développé.

Il est aussi précisé que l'attitude des dirigeants stéphanois pourrait avoir été influencée par la création de la société commerciale de la LFP et l'arrivée de CVC. L'ASSE touchera 13% du milliard et demi que donnera la société luxembourgeoise à la Ligue, soit 33 millions d'euros. Un beau pactole qui dissuaderait toute vente au sein du club. A voir maintenant, si la situation reste ainsi, quelles seront les ambitions sportives de l'ASSE dans les prochains mois.