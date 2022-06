Vente de l'ASSE, tout se jouera le 23 juin

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Deux semaines après sa relégation, Saint-Etienne est à un tournant de son histoire avec une possible vente du club dans les jours à venir.

Mercredi matin, des collaborateurs du milliardaire américain David Blitzer se sont rendus à Saint-Etienne afin de visiter les installations du club stéphanois. Accompagnés d’un représentant du cabinet KPMG, ils ont passé le journée de mercredi dans le Forez… soit au lendemain de la perquisition de la police judiciaire dans le cadre d’une affaire de faux agents présumés à Saint-Etienne. Au-delà de visiter Geoffroy-Guichard ainsi que le centre d’entraînement de l’ASSE, les Américains ont profité de leur séjour pour rencontrer Roland Romeyer, président du directeur du club et copropriétaire majoritaire des Verts. Comme souvent, Bernard Caïazzo n’était en revanche pas présent sur place. A en croire les informations de L’Equipe, le dossier de David Blitzer est sérieux et crédible, cela ne fait plus aucun doute et le déplacement de ses collaborateurs à Saint-Etienne le prouve.

Le 23 juin, journée décisive pour la vente de l'ASSE

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AS Saint-Étienne (@asseofficiel)

Il est en revanche trop tôt pour affirmer avec exactitude qu’il sera le prochain patron de l’ASSE. Et pour cause, ce dossier ne va plus avancer d’ici au 23 juin et le passage de l’AS Saint-Etienne devant la commission de discipline de la LFP. Pour rappel, le club stéphanois a été convoqué suite à de graves incidents après la défaite contre l’AJ Auxerre aux tirs au but lors du barrage d’accession en Ligue 1. L’éventail des sanctions possibles est large à l’encontre de l’ASSE : délocalisation de matchs, retraits de points… Les sanctions qui seront prononcées à l’encontre du club stéphanois pourraient lourdement impacter le processus de vente du club. Et pour cause, la billetterie ou encore le merchandising sont susceptibles de souffrir des futures sanctions de la LFP à l’encontre des Verts. Visiblement, David Blitzer sera donc influencé par ce qui va se décider le 23 juin prochain. Le quotidien national indique que deux options sont sur la table pour le milliardaire américain en fonction des sanctions qui seront prononcées contre les Verts : une offre de rachat du club dans sa totalité ou simplement une participation au capital du club dans un premier temps…