Vente ASSE : Zéro offre, c'est le fiasco

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

En vente depuis plus d’un an, l’AS Saint-Etienne ne trouve désespérément pas de repreneur et le processus semble à l’arrêt.

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo espèrent depuis de longs mois la vente de l’ASSE à un repreneur ambitieux. Mais à en croire les informations obtenues par But Football Club, le processus de vente des Verts est complètement à l’arrêt ? En effet, depuis le mois de novembre et deux offres formulées auprès du cabinet KPMG et refusées, rien n’a bougé. Candidat au rachat des Verts à la fin de l’année 2021, Jean-Michel Roussier a définitivement abandonné le dossier. Sponsor historique du club, Olivier Markarian est lui toujours en course mais pour l’heure, il n’est pas considéré comme un candidat sérieux à la reprise de l’ASSE. Serge Bueno, avec qui Marakarian a décidé de ne pas s'associer, est également un nom qui revient depuis quelques temps.

Mais il est muet depuis sa sortie à la fin de l’année. A l’époque, il expliquait que son intention était de rallier toutes les forces vives dans le seul et unique but que l’AS Saint-Etienne ne tombe pas entre les mains d’investisseurs russes. Justement, un homme d’affaires russe était évoqué pour potentiellement reprendre l’ASSE en la personne de Sergei Lomakin, qui avait assisté au match entre Saint-Etienne et le PSG au mois de novembre (1-3). Le cabinet KPMG avait ouvert la data room à Sergei Lomakin mais deux mois et demi plus tard, plus personne à Saint-Etienne n’a de nouvelles de l’investisseur russe, lequel s’est envolé dans la nature comme par magie. Pour lui comme pour les autres potentiels candidats, les résultats actuels de l’AS Saint-Etienne sont dissuasifs. Et pour cause, entre le prix demandé par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ainsi que le risque réel de descente en Ligue 2 à la fin de la saison, les conditions ne sont pas vraiment réunies pour une vente rapide de l’AS Saint-Etienne.