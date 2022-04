Une légende de l'ASSE met les joueurs devant leurs responsabilités

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Défenseur dans le grand ASSE des années 1970, Gérard Janvion n'était pas du genre à lâcher sur le terrain. Aujourd'hui retraité, il en attend de même des joueurs actuels du club et les exhorte à sauver le club.

Que le temps passe vite en 40 ans ! Il y a quelques jours, le PSG a décroché son dixième titre de champion de France venant égaler le record détenu par l'ASSE. Une marque inchangée depuis 1981 et le dernier sacre national décroché par la grande équipe des Verts. Au sein de cette formation de légende, Gérard Janvion était un défenseur sûr et de qualité. Le Martiniquais surnommé « le Cerbère » n'était pas du genre à fuir ses responsabilités sur le terrain. Quelle n'est pas sa peine en voyant son club de cœur souffrir en 2022. Loin du titre de champion de France, l'ASSE lutte pour sa survie en Ligue 1.

Les joueurs ont le destin de l'ASSE entre leurs mains

Installés à une pénible 18e place, les Verts ne s'en sortent pas à l'image de samedi dernier où ils ont coulé à domicile face à Monaco 1-4. Des résultats indignes du prestige d'un club comme l'AS Saint-Etienne et de ses dix titres de champion de France. Gérard Janvion qui a connu le grand Saint-Etienne ne peut être que frustré par cette situation. Si les responsabilités sont multiples, à commencer par l'équipe dirigeante, il a joué suffisamment de matches pour connaître l'importance qu'ont les joueurs de l'ASSE dans une telle situation.

« À l’heure actuelle, on est pas dans les belles paroles, il faut sauver le club. Ça passe par qui ? Ce ne sont pas les dirigeants qui jouent, ce sont les joueurs. Il faut qu’ils prennent conscience que maintenant il faut y aller car ils peuvent encore sauver le club. Alors je leur dis : « messieurs, c’est vous, avec l’entraîneur peut-être, mais c’est vous qui êtes sur le terrain, c’est vous qui allez sauter, qui allez frapper, donc ça passe par vous. Alors messieurs, faites votre boulot et sauvez le club ! » Voilà », a t-il indiqué dans l'émission Club ASSE sur TL7. Une exhortation pleine de bon sens mais voilà, en football, les actions sont plus dures à réaliser que les paroles. Avec deux prochains matches à Rennes puis à Nice, la simple motivation des Verts pourrait ne pas suffire.