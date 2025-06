Un prodige mis à la porte, l'ASSE fait un choix stupéfiant

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Relégué en Ligue 2, l’ASSE souhaite bâtir un effectif capable de jouer la montée en Ligue 1 dès la saison prochaine. Des choix forts sont effectués pendant le mercato et l’un des derniers en date va étonner.

C’est le cas pour tous les clubs qui sont relégués, le mercato est logiquement très animé à l’AS Saint-Etienne. Plusieurs joueurs refusent de jouer à l’échelon inférieur et ont par conséquent demandé à partir. C’est par exemple le cas de Lucas Stassin ou encore de Zuriko Davitashvili tandis que Mickaël Nadé et Dylan Batubinsika sont eux aussi très convoités. L’effectif va être chamboulé, et l’ASSE pourrait en profiter pour faire la promotion de ses meilleurs jeunes éléments. Capitaine de l’équipe réserve, le jeune milieu offensif sénégalais Cheikh Fall a tout pour devenir un joueur majeur d’Eirik Horneland.

ASSE : Davitashvili à Nantes, le prix a changé https://t.co/HXzubmmNUG — Foot01.com (@Foot01_com) June 21, 2025

Selon les informations du Progrès, le joueur a montré qu’il était « au-dessus du lot » en National 3. Saint-Etienne n’a pourtant pas l’intention de s’appuyer sur lui puisque le quotidien régional explique qu’à un an de la fin de son contrat, celui qui attise de nombreuses convoitises en Ligue 2 n’a pas été convié à la reprise de l’effectif professionnel il y a quelques jours. L’ASSE ne compte clairement pas sur lui pour la saison à venir, un choix qui ne manquera pas d’interroger chez les supporters stéphanois, encore plus si Cheikh Fall venait à briller dans un autre club de Ligue 2 dans les mois à venir.

L'ASSE compte sur Eymard mais pas sur Fall

Le mercato stéphanois n’a sans doute pas fini de réserver quelques surprises aux supporters, lesquels seront également attentifs au dossier Paul Eymard, qui a disputé l’Euro U17 alors que son contrat aspirant expire dans un an. En vue avec les jeunes de l’équipe de France, il se retrouve déjà courtisé par plusieurs gros clubs européens… dont l’Inter Milan. Mais à ce stade, le joueur priorise toujours l’ASSE pour la suite de sa carrière, et une réunion est prochainement programmée afin de trouver un accord au sujet de sa prolongation. L’été sera quoi qu’il en soit agité dans le Forez, où les jeunes pépites stéphanoises ne seront pas toutes logées à la même enseigne.