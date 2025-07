Un nouveau deal avec Israël, l'ASSE fait le ménage

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Désireuse de faire le ménage dans son effectif, l'AS Saint-Etienne a pris sa décision concernant Dylan Batubinsika. Le départ du défenseur central stéphanois est acté, lui qui se rapproche d'un retour en Israël.

L'opération remontée express va devoir se faire sans un certain nombre de joueurs présents la saison dernière. Plusieurs membres de l'effectif qui a forcé l'AS Saint-Etienne à retrouver la Ligue 2 à peine sortie de l'antichambre de l'élite ont déjà quitté le Forez, et c'est encore loin d'être terminé. La direction sportive stéphanoise a pris la décision de s'occuper en profondeur du secteur défensif. Un choix qui a du sens dans la mesure où les Verts ont terminé à la deuxième place du classement des pires défenses de Ligue 1 la saison dernière. C'est pour cela que deux joueurs sont arrivés au cours des dernières semaines. Un état de fait qui ne laisse plus de place pour Dylan Batubinsika.

Dylan Batubinsika poussé dehors

L'ASSE finalise un départ attendu en Suisse https://t.co/DM98qf9rxp — Foot01.com (@Foot01_com) July 24, 2025

Dylan Batubinsika ne jouera définitivement plus sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne. Membre important d'un effectif qui n'a pas réussi à faire mieux qu'une avant-dernière place en Ligue 1 la saison dernière, le natif de Cergy-Pontoise est invité à se trouver un nouveau club. Et selon Peuple-Vert, il pourrait très prochainement faire son retour en Israël. Si des clubs du Golfe et de Grèce se sont déjà renseignés, c'est bien l'Hapoël Tel-Aviv qui mène la barque sur le dossier. Onzième lors de la dernière saison du championnat israélien, le club de la ville majeur de l'état du Moyen-Orient voit en lui le défenseur central au profil idéal.

Surtout, son expérience du championnat est reconnue. Il avait notamment passé la saison 2022-2023 au Maccabi Haïfa et avait remporté la Ligat HaAl. A 29 ans, il ne manque en tout cas pas de prétendants. Ce serait le deuxième joueur des Verts à faire ce trajet, Pierre Cornud ayant aussi rejoint Israël, au Maccabi Haïfa.