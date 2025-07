Un joueur de C1 pour 2 ME, l'ASSE proche de l'exploit

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Reléguée en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne va devoir reconstruire une équipe avec les départs annoncés au mercato. A l'image de la saison passée, les dirigeants stéphanois vont tenter des transferts osés à bas prix. Leur premier gros coup évolue en Croatie.

Un nouveau départ bien difficile à digérer pour les Verts. Revenue en Ligue 1 et rachetée dans la foulée par Kilmer Sports Ventures, l'AS Saint-Etienne espérait développer son projet et titiller rapidement les grosses formations françaises. Cependant, les Stéphanois ne sont pas restés plus d'un an dans l'élite avec une 17e place à la clé. Le retour en Ligue 2 ne sera pas évident à gérer alors que Davitashvili et Stassin, les deux principales armes offensives du club, veulent s'en aller au mercato. L'ASSE réfléchit déjà à les remplacer, misant sur des pistes originales et peu onéreuses.

Une pépite colombienne de 21 ans dans le viseur

Le site Team Football révèle un dossier suivi sérieusement par les Verts. Il s'agit de l'ailier droit colombien Juan Cordoba. Agé de 21 ans, il évolue au Dinamo Zagreb depuis l'été dernier. C'est un joueur vif, rapide et prometteur. Il n'a inscrit que 2 buts pour sa première saison croate mais le staff du vice-champion de Croatie a un avis positif à son égard. La vente de Cordoba est rendue possible pour un montant minimal accessible : 2 millions d'euros.

Une somme largement à la portée des Verts. La piste Cordoba est validée en interne, y compris par l'entraîneur stéphanois Eirik Horneland. De son côté, le Colombien est séduit par le projet présenté par Saint-Etienne. Reste à se mettre s'accord avec le Dinamo Zagreb pour le transfert de Juan Cordoba. Avec un joueur qui connaît déjà la Ligue des champions, l'ASSE franchirait un premier cap intéressant sur la route d'une remontée express en Ligue 1.