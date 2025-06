Un ex-buteur de L1, l’ASSE réussit un joli coup

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Contrainte d’anticiper des départs importants, l’AS Saint-Etienne cherche un nouvel attaquant. Il s’agira peut-être de l’ancien Brestois Steve Mounié, en difficulté à Augsbourg, et dont les Verts tentent d’obtenir le prêt pour la saison prochaine en Ligue 2.

L’AS Saint-Etienne a beau afficher de grandes ambitions, il sera difficile d’empêcher les départs de ses meilleurs joueurs. On pense surtout au secteur offensif où Lucas Stassin ne manque pas de sollicitations. Il serait étonnant que le jeune Belge évolue en Ligue 2, un championnat que l’ancien Girondin Zuriko Davitashvili ne voudra sûrement pas retrouver. Le club stéphanois l’a bien compris et sent la nécessité de recruter un attaquant du calibre de Steve Mounié.

Invité lors d’un space de La Tribune Verte sur le réseau social X, l’insider Mohamed Toubache-Ter a évoqué un possible prêt de l’ex-Montpelliérain. L’avant-centre de 30 ans ne sera sans doute pas retenu à Augsbourg après sa saison très compliquée. Arrivé libre l’été dernier après son passage à Brest, Steve Mounié ne compte que 16 apparitions en Bundesliga, pour une seule titularisation. Ses statistiques (1 but en championnat, 1 passe décisive en Coupe d’Allemagne) ne devraient pas inciter ses dirigeants à le conserver. D’autant que le remplaçant se plaignait déjà sa situation en mars dernier.

Mounié veut quitter Augsbourg

« Pour inscrire des buts en club vous devez jouer, vous le savez, lâchait l’attaquant sous contrat jusqu’en 2027. Je ne joue pas. C’est compliqué. Je ne joue pas beaucoup. Quand vous êtes sur la touche, c’est difficile de marquer des buts. » Jamais vraiment réputée pour son efficacité devant la cage adverse, la cible stéphanoise possède une autre qualité non négligeable pour la Ligue 2. Son excellent jeu de tête en fait un redoutable point d’appui. Un profil apprécié du côté de Saint-Etienne où Steve Mounié pourrait retrouver un solide statut de titulaire.