Un défenseur international arrive à l'ASSE

A la recherche d’un latéral gauche, l’ASSE a trouvé son bonheur en Serbie. Un international ghanéen de l’Etoile Rouge de Belgrade est annoncé tout proche des Verts pour 2,5 millions d’euros.

Très solide pour l’instant avec les recrutements de Lamba, Cardona, Jaber ou encore Bernauer et Traoré, le mercato de l’ASSE est loin d’être terminé. En attendant de potentiels renforts offensifs, Eirik Horneland a donné la priorité à son secteur défensif et l’entraîneur de Saint-Etienne va par conséquent être ravi d’apprendre qu’un latéral gauche est sur le point de poser ses valises dans le Forez. Selon les informations de la presse serbe, les Verts et l’Etoile Rouge de Belgrade sont proches d’un accord pour le transfert d’Ebenezer Annan. Le montant du transfert serait de 2 millions d’euros plus 500.000 euros de bonus facilement atteignables en plus de 25% sur une future revente.

C’est potentiellement un très joli coup que l’ASSE est en passe de réaliser avec ce latéral gauche de 22 ans très offensif, également capable de jouer piston ou milieu gauche. International ghanéen avec 2 sélections, il compte déjà une belle expérience avec notamment un passage en Italie, où il a défendu les couleurs de Bologne. La saison dernière, il a disputé 38 matchs toutes compétitions confondues, pour un total d’un but et sept passes décisives. Reste maintenant à conclure l’opération pour Saint-Etienne, mais les choses semblent clairement en bonne en voie pour que les Verts tiennent enfin leur latéral gauche si convoité. Le secteur défensif stéphanois commence à prendre une très belle allure avec Annan donc mais aussi Lamba, Traoré ou encore Bernauer.