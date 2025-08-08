Un défenseur de plus signe à l'ASSE (off)

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’ASSE continue son mercato quatre étoiles en Ligue 2. Depuis mercredi, les Verts annoncent une recrue par jour et ce vendredi, c’est le défenseur serbe Strahinja Stojković qui s’est engagé en faveur du club forézien. « Latéral droit puissant et joueur d’avenir qui évoluera avec le numéro 2 dans le dos, Strahinja Stojkovic rejoint l’effectif professionnel d’Eirik Horneland où il retrouvera Ebenezer Annan, arrivé, lui aussi de Belgrade, cette semaine. Il est désormais lié à l'ASSE jusqu'en 2029 » écrit l’ASSE sur son site officiel. Un défenseur de plus pour Eirik Horneland, qui a déjà accueilli Joao Ferreira et Ebenezer Annan ces dernières 48 heures.