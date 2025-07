Un buteur de Premier League pose ses valises à l'ASSE

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’ASSE s’apprête à enregistrer un surprenant renfort dans le secteur offensif puisque les Verts s’apprêtent à recruter le buteur anglais Josh Duffus (20 ans), en fin de contrat avec Brighton.

Le mercato de l’AS Saint-Etienne est décidément plein de surprises. Après avoir fait venir le jeune espoir portugais Chico Lamba, le club stéphanois est sur le point de recruter un avant-centre de Premier League. Et pour cause, le site Peuple Vert nous apprend que l’ASSE va s’offrir Josh Duffus, jeune avant-centre anglais de 20 ans évoluant à Brighton, où son contrat a pris fin le 30 juin dernier. Suivi par plusieurs clubs allemands ces dernières semaines tels que Francfort ou encore le Bayer Leverkusen, cet attaquant « rapide, adroit devant le but et doté d’une bonne vision du jeu » va finalement atterrir à Saint-Etienne, où il va compenser la blessure de Djylian N’Guessan tandis que Lucas Stassin est lui en instance de départ.

« Formé à Brighton, il a été lancé par Roberto De Zerbi, ce qui en dit long sur son potentiel » détaille le site pro-ASSE. Il convient toutefois de rester prudent avec l’attaquant d’1m87, qui n’a pas disputé le moindre match de Premier League la saison dernière. Uniquement utilisé avec l’équipe réserve de Brighton, Josh Duffus a marqué six buts et délivré trois passes décisives toutes compétitions confondues. C’est donc sur un joueur à développer et à faire exploser au plus haut niveau que l’AS Saint-Etienne mise.

Josh Duffus arrive à l'ASSE

Mais le pari est bon à prendre avec un joueur libre qui ne coûtera rien aux Verts. Le média ajoute que Josh Duffus a été aperçu à Saint-Etienne ces derniers jours et que sa signature devrait être officielle dans les heures à venir. L’attaquant anglais est même pressenti pour faire partie du stage à Aix-les-Bains, qui se déroulera sous la houlette d’Eirik Horneland du 16 au 25 juillet. Du côté de Saint-Etienne, même si le joueur est inconnu et que sa réussite en Ligue 2 n'est pas garantie, on apprécie de voir que la direction travaille bien et dans une discrétion totale pour offrir à Eirik Horneland un effectif renforcé avant même le début du championnat mi-août.