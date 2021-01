Transfert ASSE : Mohamed Bayo, l'attaquant tant attendu à St-Etienne ?

Dans : ASSE.

Après l'échec de la signature de Mostafa Mohamed, l'AS Saint-Etienne pourrait tout de même essayer de s'offrir un attaquant d'ici la fin du mercato d'hiver.

Claude Puel a convaincu Roland Romeyer et Bernard Caïazzo qu'il lui fallait un renfort offensif cet hiver afin de réussir la mission maintien lancée par l'ASSE. Mais la priorité numéro 1 de l'entraîneur des Verts, Mostafa Mohamed, ayant signé en Turquie, le club stéphanois a rapidement été contraint de lancer d'autres pistes afin de recruter un attaquant avant la fin désormais imminente de cette période des transferts. Et ce samedi, Mohamed Toubache-Ter, généralement très bien informé lorsqu'il s'agit du recrutement de l'AS Saint-Etienne, annonce que les dirigeants de l'ASSE souhaitaient faire venir Mohamed Bayo, même si l'insider précise bien qu'il n'est pas évident que cette opération se boucle d'ici lundi soir.

Agé de 22 ans, Momahed Bayo est l'avant-centre en forme d'une équipe qui ne l'est pas moins, puisque Clermont est actuellement troisième de Ligue 2 après une série de quatre victoires et un nul lors des cinq derniers matchs. De son côté, Mohamed Bayo, deuxième au classement des buteurs de Ligue 2 avec 12 réalisations, a encore deux ans de contrat avec la formation de L2, et son nom est déjà sur les tablettes de plusieurs clubs. Reste à savoir si l'AS Saint-Etienne fera la bonne offre et surtout si les dirigeants clermontois laisseront partir à cet instant de la saison leur buteur vedette.