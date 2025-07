Stassin intransférable, l'ASSE confirme

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Eirik Horneland a confirmé que l’ASSE était maître de ses décisions concernant l’avenir de Lucas Stassin et de Zuriko Davitashvili, deux joueurs que le club stéphanois veut conserver.

La relégation en Ligue 2 n’a pas chamboulé l’effectif de l’AS Saint-Etienne pour le moment. Le club stéphanois a les reins solides sur le plan financier et peut se permettre d’attendre avant de vendre -ou pas- ses meilleurs éléments, dont l’ambition n’est évidemment pas d’évoluer en seconde division la saison prochaine. Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili aimeraient partir, mais pour l’ASSE, le temps ne presse pas. Le club forézien espère même conserver ses deux meilleurs attaquants, qui pourraient grandement contribuer à une potentielle remontée des Verts en Ligue 1 à court terme.

Stassin met l'ASSE au défi de le bloquer https://t.co/dhsRMM6NxP — Foot01.com (@Foot01_com) July 2, 2025

Présent en conférence de presse pour évoquer la reprise de l’ASSE ainsi que le mercato, l’entraîneur Eirik Horneland a d’ailleurs confirmé la tendance. Pour l’entraîneur norvégien, Saint-Etienne a les cartes en main pour conserver le buteur belge et l’ailier géorgien et cela malgré leurs velléités de départ. « Stassin et Davitashvili ? Ça dépend de nous parce que ce sont des joueurs qui sont sous contrat, un long contrat signé la saison passée. Je suis content que tous nos joueurs aient de l’ambition, ils ont probablement une ambition qui dépasse la Ligue 2, division dans laquelle nous allons jouer cette saison, mais ils ont tous fait partie de l’équipe qui a été reléguée » a d'abord expliqué l'entraîneur de Saint-Etienne avant de conclure.

L'ASSE a les moyens de retenir ses meilleurs joueurs

« Ça dépend de nous s’ils doivent rester ou non, on est dans une bonne situation financière avec le propriétaire et Kilmer donc nous n’avons pas l’obligation de les vendre » a analysé Eirik Horneland, confirmant que l’ASSE était en mesure de conserver ses deux atouts phares de l’attaque. Reste maintenant à voir si de grosses offres arriveront sur la table dans les semaines à venir, Stassin et Davitashvili ayant une belle cote sur le marché des transferts. Mais plus le temps passe, plus il semble probable de voir les deux attaquants stéphanois à la reprise de la Ligue 2 début août.