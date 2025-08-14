Ses stars veulent partir, l'ASSE répond cash

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Très actif cet été, l’AS Saint-Etienne va devoir gérer les épineux cas Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili dans la dernière ligne droite du mercato. Avec l’intention de ne faire aucun cadeau à ses deux stars.

L’AS Saint-Etienne est de très loin le club le plus actif de Ligue 2 lors de ce mercato estival. Il faut dire que les Verts disposent d’un actionnaire puissant sur le plan financier, un atout de poids pour se montrer ambitieux sur le marché des transferts et bâtir une équipe capable de vite remonter en Ligue 1. Eirik Horneland a de quoi être satisfait du mercato, avec déjà neuf recrues, et ce n’est peut-être pas terminé. Dans le sens des arrivées, il y aura encore du mouvement… mais dans le sens des départs aussi.

Le site En Vert et contre Tous fait le point sur les départs prévus au sein de l’effectif stéphanois d’ici la fin du mercato. Dylan Batubinsika et Yvann Maçon, qui s’entraînent à part depuis le début de l’été, sont sur la liste des partants au même titre que Benjamin Bouchouari, en fin de contrat avec l’ASSE dans un an. Les cas les plus épineux sont toutefois ceux de Lucas Stassin et de Zuriko Davitashvili. Tous les deux auteurs d’une bonne saison en Ligue 1 en 2024-2025, ils souhaitent quitter Saint-Etienne afin de rester dans un championnat majeur européen.

L'ASSE ne fera aucun cadeau à Stassin et Davitashvili

Mais selon le média spécialisé sur l’actualité des Verts, l’état-major de l’ASSE ne leur fera aucun cadeau malgré leurs envies de départ. « Si ces départs non souhaités venaient à finalement se concrétiser, l'ASSE a bien évidemment pour projet de les remplacer. Cependant, le mot d'ordre les concernant reste le même depuis le début de l'été : fermeté » explique le média spécialisé. Un constat qui vaut aussi pour Pierre Ekwah, lequel est plus que jamais déterminé à faire ses valises après son achat surprise en provenance de Sunderland pour 6 millions d’euros. Trois cas importants en cette fin de mercato que Saint-Etienne devra gérer au mieux, notamment pour remplacer Stassin et Davitashvili par des joueurs de niveau équivalent en cas de départ du Suisse et du Géorgien.