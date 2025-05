Salaire triplé, l'ASSE ne peut pas lutter

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Auteur d'une saison réussie sur le plan individuel, Zuriko Davitashvili fait saliver pas mal de clubs. Pas en position de force à cause de sa relégation en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne doit faire face à l'assaut de Galatasaray.

En quittant les Girondins de Bordeaux pour rejoindre l'AS Saint-Etienne qui montait en Ligue 1, Zuriko Davitashvili ne s'attendait probablement pas à faire l'ascenseur. Les Verts ont été l'une des plus grosses faiblesses collectives de la saison dans l'élite. Avec leur avant-dernière place validée, le club forézien est envoyé directement en deuxième division. Un état de fait qui chamboule les plans de nombreux joueurs, dont le Géorgien. Étant donné qu'il sort d'une excellente première saison en L1 sur le plan individuel, avec 9 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées, il attise logiquement de nombreuses convoitises. Ces prestations lui permettent d'avoir des portes de sortie dans des clubs plus prestigieux, que ce soit en France ou à l'étranger. Et selon la Gazzetta dello Sport Georgia, Galatasaray est entré dans la course.

Galatasaray veut tripler le salaire de Zuriko Davitashvili

L'ASSE repêchée en Ligue 1, le miracle est en marche https://t.co/dS1doQ38vX — Foot01.com (@Foot01_com) May 21, 2025

Comme l'indique la branche géorgienne du quotidien sportif transalpin, Galatasaray débarque avec ses gros sabots pour s'offrir Zuriko Davitashvili. Le club stambouliote, fort de son titre de champion de Turquie, veut renforcer son effectif en vue des échéances de la saison prochaine. Et la direction de Galatasaray est prête à tripler les émoluments du Géorgien par rapport à ce qu'il touche aujourd'hui à Saint-Etienne. Une telle offre venue d'un club qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine va forcément donner envie à l'ancien Bordelais de foncer pour donner un élan plus qu'intéressant à sa carrière.

Autrement, Strasbourg est toujours à l'affût pour s'adjuger ses services. Le RCSA va probablement disputer la prochaine Ligue Europa Conférence - à la condition que le PSG remporte la Coupe de France face à Reims - et cherche à renforcer son secteur offensif. Mais devant la proposition de Galatasaray, il va falloir se montrer convaincant.