Saint-Etienne s'offre un espoir portugais à 6 millions

Par Nathan Hanini

L’AS Saint-Etienne poursuit son mercato estival. Les Verts veulent se renforcer pour retrouver la Ligue 1 le plus vite possible. Foot Mercato annonce que Chico Lamba va rejoindre le Forez pour six millions d’euros.

C’est l’une des recrues phares du mercato stéphanois. Après un premier exercice compliqué en Ligue 1 pour Kilmer, l’ASSE veut reprendre du poil de la bête. Les dirigeants des Verts continuent un mercato estival très actif pour renforcer un effectif chamboulé. Les changements s’opèrent à tous les étages du club. Sur le plan sportif, Eirik Horneland obtient ce qu’il souhaite. Le club du Forez se renforce sur chaque ligne depuis le début de l’été. Outre les options d’achats de Maxime Bernauer et Irvin Cardona, Saint-Etienne a également recruté le milieu de terrain Mahmoud Jaber pour deux millions d’euros. Mais le vrai chantier du board stéphanois reste le secteur défensif. Après le grand ménage, place aux arrivées. Selon Foot Mercato, les Verts ont conclu la venue de Chico Lamba.

Chico Lamba à Saint-Etienne pour 6 millions

🚨Excl #mercatoASSE 🟢🟢



💫 St Étienne a bouclé l’arrivée de Chico Lamba 🇵🇹, international titulaire avec le Portugal à l’Euro Espoirs



💰titulaire à Arouca le défenseur central va couter + de 6 M€



🎯joueur présent dans le Forez ces dernières heures https://t.co/FsjeSifWmY pic.twitter.com/3lBripXvAW — Sébastien Denis (@sebnonda) July 6, 2025

Toujours selon le quotidien français, l’ASSE a déboursé six millions d’euros pour s’attacher les services du joueur d’Arouca. Arrivé libre l’été dernier au sein du club portugais, le jeune joueur de 22 ans a disputé 28 matchs avec les Jaune et Bleu. L’international portugais U21 va donc quitter la péninsule ibérique pour s’engager du côté du Forez. Foot Mercato précise que le joueur est déjà présent à Saint-Etienne. L’officialisation ne devrait pas tarder. Formé du côté du Sporting Portugal, Chico Lamba sera un renfort de luxe pour Eirik Horneland. Le technicien norvégien compte sur une défense plus solide que l’an passé pour retrouver rapidement l’élite du football français. Kilmer poursuit donc son mercato ambitieux afin de donner un nouveau look à Saint-Etienne.