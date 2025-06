Saint-Etienne obtient une signature en or

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

Après avoir fait les beaux jours de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2, Irvin Cardona était revenu à l’hiver pour tenter la mission maintien avec les Verts en Ligue 1. Malgré l’échec, le club du Forez a levé l’option d’achat.

L’AS Saint-Etienne tient sa première recrue offensive sur le mercato. Ce lundi, Foot Mercato et Peuple Vert confirment que les Verts ont levé l’option d’achat d’Irvin Cardona. Revenu dans le Forez cet hiver, le Français a inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives en 15 apparitions en Ligue 1. Néanmoins, l’ancien de Brest n’a pas pu empêcher la descente en Ligue 2. L’AS Saint-Etienne semble mener une politique claire, celle de remonter le plus vite possible dans l’élite du football français. Les Verts tentent de conserver Luca Stassin et Zuriko Davitashvili. Les deux offensifs sont très courtisés à l’étranger. Le trident offensif stéphanois a bien fonctionné cette saison malgré la relégation. Kilmer veut donc tenter de conserver ses joueurs, et cela commence par Cardona.

Sainté croit en Cardona

L’AS Saint-Etienne débute donc son mercato par une recrue qui connait parfaitement le club. Cardona a été l’une des clés principales de la remontée en Ligue 1 il y a deux ans. Le joueur formé à Monaco avait inscrit huit buts et délivré trois passes décisives en 19 apparitions en Ligue 2. Décisif également lors des barrages, Cardona avait délivré Geoffroy Guichard face à Rodez et face à Metz. Homme providentiel de l’attaque stéphanoise dans l’antichambre de la Ligue 1, l’ancien joueur de Bundesliga va enfin vivre une saison entière dans le Forez. Foot Mercato et Peuple Vert précisent que l’attaquant s’est engagé jusqu’en 2028 au club. Le montant de l’option d’achat n’est pas encore connu. Saint-Etienne tient donc sa première recrue pour une mission remontée.