Perrin mis de côté, l’ASSE ne peut pas le virer

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

En pleine réorganisation de sa cellule de recrutement, l’AS Saint-Etienne s'apprête à nommer un nouveau coordinateur. Il s’agira du Belge Alexandre Lousberg dont l’arrivée va réduire le champ d’action de Loïc Perrin. Mais l’ancien capitaine des Verts devrait bien conserver son poste de coordinateur sportif.

Critiqué pour sa passivité ces derniers mois, Kilmer Sports Ventures passe à l’action. Le propriétaire de l’AS Saint-Etienne a lancé les grandes manœuvres après sa relégation en Ligue 2. En ce qui concerne l’aspect sportif, la direction compte bien s’appuyer sur un effectif suffisamment compétitif pour retrouver l’élite le plus vite possible. C’est pourquoi le club stéphanois s’active pour restructurer sa cellule de recrutement. De nouveaux profils sont attendus pour renforcer ce secteur, y compris celui d’Alexandre Lousberg.

Comme évoqué, Loïc Perrin reste à Saint-Étienne… ce n’est pas un sujet !



Un Coordinateur du recrutement est sur le point de débarquer à Saint-Étienne… venant du Standard de Liège.



ALEXANDRE LOUSBERG, 27 ans.



Très bon profil.



Un vent frais secoue l’Étrat#ASSE #RCSL — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 21, 2025

L’insider Mohamed Toubache-Ter annonce la nomination imminente du Belge en tant que coordinateur du recrutement des Verts. Ce jeune dirigeant de 27 ans va débarquer en provenance du Standard de Liège avec une solide réputation. Ses deux années passées au même poste au club liégeois, où il travaillait auparavant comme conseiller juridique, lui ont permis de remplir un CV suffisamment intéressant pour attirer l’AS Saint-Etienne. Etant donné ses fonctions chez le pensionnaire de Ligue 2, il est clair que l’arrivée d’Alexandre Lousberg va faire de l’ombre à Loïc Perrin.

Perrin rétrogradé, mais pas viré

Le dirigeant nommé coordinateur sportif en décembre 2021 verra forcément son champ d’action réduit. On peut penser que le Français n’a pas les faveurs des décideurs. Et pourtant, l’ancien défenseur central et capitaine des Verts devrait bien conserver son poste. La raison est simple, en tant que joueur emblématique de l’AS Saint-Etienne, Loïc Perrin représente « une image pour le club », explique Mohamed Toubache-Ter, qui ajoute que le coordinateur sportif est également protégé par son contrat « bien bétonné ». Autrement dit, la légende stéphanoise est intouchable.