Pascal Praud veut faire pleurer encore plus l’ASSE

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne évoluera la saison prochaine en Ligue 2. Les Verts n'auront pas su faire la différence contre Auxerre lors des barrages ce dimanche soir.

Enorme cataclysme encore une fois pour le football français avec la relégation de l'AS Saint-Etienne en Ligue 2. Les hommes de Pascal Dupraz se sont inclinés lors de la séante des tirs au but ce dimanche soir lors des barrages retour d'accession à la Ligue 1 contre l'AJ Auxerre. Les Verts redescendent à l'échelon inférieur et vont passer un été mouvementé. On annonce en effet une vente imminente de l'AS Saint-Etienne à David Blitzer, milliardaire américain pour 100 millions d'euros dont 38 millions pour acquérir les parts sociales du club. Reste à savoir si ce montant ne sera pas changé avec la relégation des Verts et l'attitude de leur public. Après la défaite contre Auxerre ce dimanche soir, des énormes débordements ont eu lieu avec un envahissement de terrain notamment. Pour ne rien arranger, il y a eu des blessés et des projectiles lancés vers les joueurs. L'ASSE connaitra sa sanction le 23 juin mais elle devrait être salée.

Pascal Praud exige une sanction énorme pour l'ASSE

C’est terminé. Les Verts sont relégués. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 29, 2022

La sanction peut en effet aller du huis clos au retrait de points. C'est d'ailleurs la solution qu'aimerait voir... Pascal Praud. L'animateur de CNews a notamment indiqué sur le sujet : « On leur retire 20 points et on n'en parle plus ». Des mots forts de la part de l'ancien dirigeant du FC Nantes, plus qu'agacé par le comportement du public de Saint-Etienne depuis quelques semaines. Si une telle sanction était appliquée, on imagine mal le club du Forez pouvoir même se maintenir... en Ligue 2. Une chose est sûre, la future sentence de la Ligue devrait causer pas mal de tort aux Verts. Il faudra en tout cas recharger les batteries et tirer les bonnes conclusions de cette relégation pour pouvoir remonter au plus vite en Ligue 1. En Ligue 2, l'ASSE ne sera pas le seul club historique à avoir connu la relégation puisque le club retrouvera les Girondins de Bordeaux.