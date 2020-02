OL : Taillé à l'aller, Dubois veut se venger contre l'ASSE

Dans : ASSE.

Quatre jours après avoir battu la Juventus en Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais reçoit Saint-Etienne pour un derby crucial. Et Léo Dubois en avoue l'importance.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais sont sacrément vernis actuellement puisqu’après la Juventus, et en attendant le Paris Saint-Germain, c’est l’AS Saint-Etienne qui sera dimanche soir au Groupama Stadium. Jean-Michel Aulas, qui avait parlé d’une « semaine historique » sait que si l’OL bat une formation stéphanoise au bord du précipice, alors l’ambiance qui entoure encore le club pourrait cette fois s’assainir. Au sein de l’effectif de Rudi Garcia, on est bien conscient que l’exploit face à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers n’aura de sens que si l’Olympique Lyonnais bat l’ASSE.

Se confiant dans Le Progrès, Léo Dubois, qui n’est pas un pure Gone, a compris l’importance du choc OL-ASSE dès qu’il a rejoint Lyon. « Quand j’ai signé à Lyon, j’ai pris conscience que c’était primordial. En tant que joueur, on veut avoir des matches comme ça, les vivre, les gagner et les partager avec le public. La pression mise ici, sur nos épaules, il faut savoir la porter, jouer avec et se sublimer. En interne, ça fait dix jours que l’on en parle, c’est ancré ici. Les supporters sont venus nous voir avant la Juve pour le derby. On comprend bien que c’est un match décisif », a expliqué Léo Dubois, un des héros malheureux du match aller puisqu’il avait laissé l’OL à dix pendant la fin de match, sortant sur blessures alors que Sylvinho avait fait ses trois changements. Une attitude qui lui avait valu des très sévères critiques sur les réseaux sociaux.