Officiel : L’ASSE confirme le départ de Dupraz

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Comme pressenti, Pascal Dupraz ne sera plus l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne la saison prochaine. Le club relégué en Ligue 2 a confirmé le départ du technicien qui s’était engagé en décembre dernier jusqu’à la fin de la saison. « Si l’issue ne s’est pas avérée positive, l’AS Saint-Etienne tient toutefois à remercier Pascal Dupraz et Baptiste Hamid, préparateur physique, pour leur investissement le plus total et leur souhaite une très bonne continuation », a communiqué l’ASSE, qui devrait confier les commandes de son équipe à Laurent Batlles.