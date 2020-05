Officiel : L'ASSE annonce l'arrivée de Jean-Luc Buisine

Dans : ASSE.

Pressentie depuis près d’une semaine, la venue de Jean-Luc Buisine à Saint-Etienne est officielle. Il occupera le rôle de directeur du recrutement des Verts.

« Jean-Luc Buisine est officiellement nommé Directeur du recrutement de l’AS Saint-Étienne. Placé sous la responsabilité de Claude Puel, Manager général, il aura pour mission de mettre en œuvre la politique de recrutement adossée au nouveau projet sportif » explique l’ASSE dans un communiqué, avant de poursuivre. « Ancien joueur professionnel de Rouen, Lille et Strasbourg (il a disputé près de 400 matches de Ligue 1 et Ligue 2), Jean-Luc Buisine possède une longue expérience et une grand expertise dans le scouting. De 2003 à 2011, il a participé au redressement du LOSC où il a notamment détecté de nombreux jeunes à fort potentiel mais aussi des joueurs au parcours atypique, devenus internationaux et Champions de France sous le maillot lillois. Puis, en 2011, il a rejoint Monaco, alors en Ligue 2 et désireux de concentrer ses efforts sur le développement de jeunes joueurs. Il a ainsi contribué au retour du club monégasque parmi l'élite. De 2013 à 2019, il a pris en charge le recrutement du Stade Rennais où, avec le staff technique en place, il a constitué l’ossature de l’équipe victorieuse de la Coupe de France la saison dernière ». Un choix de plus qui prouve que le patron chez les Verts, c’est indiscutablement Claude Puel.