Officiel : Krasnodar annonce l’arrivée de Cabella

Une offre de folie et en quelques heures, Rémy Cabella a filé en Russie. Le meneur de jeu l’AS Saint-Etienne va s’engager d’ici à samedi pour le club du FC Krasnodar, qui a annoncé avoir trouvé un accord total pour sa venue. Il ne reste plus que la visite médicale pour l’ancien de Montpellier et de l’OM, qui fera l’objet d’un transfert annoncé proche de 12 ME. Cabella rejoint un club qui a terminé troisième du championnat russe la saison dernière, et affrontera le FC Porto au début du mois d’août dans le cadre des éliminatoires de la Ligue des Champions.