Officiel : Enzo Crivelli signe à Saint-Etienne !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Arrivé il y a deux jours à Saint-Etienne, Enzo Crivelli s'est engagé ce lundi avec les Verts. L'attaquant est prêté à l'ASSE jusqu'en juin avec une option d'achat.

« Prêté avec option d'achat, l'attaquant de Başakşehir défendra les couleurs de l'AS Saint-Étienne jusqu'en juin À 26 ans, Enzo Crivelli va faire ses premiers pas sous le maillot stéphanois. Le natif de Rouen, formé par les Girondins de Bordeaux, connaît déjà bien l'ASSE en tant qu'adversaire. En 2014, c'est face aux Verts qu'il fait ses débuts en Ligue 1 Uber Eats. Prêté ensuite à Bastia, puis parti à Angers avant de rejoindre le SM Caen, il totalise 23 buts et 125 matches dans l'élite au cours desquels il a croisé la route du club du Forez à cinq reprises. Mais c'est loin de la France que s'écrit la suite de sa carrière. À l'été 2019, il rejoint le club turc d'Istanbul Başakşehir. Les débuts sont rêvés. Auteur de 11 buts, il participe aux 20 victoires de son club, sacré champion de Turquie 2020 au terme de la saison de Süper Lig. Qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions la saison suivante, il affronte le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig mais vit, avec son club stambouliote, un exercice 2020-2021 plus mitigé marqué par une douzième place en deçà des espérances. Toujours sous contrat avec Başakşehir, il est prêté à Antalyaspor avec lequel il dispute 12 rencontres dans le championnat turc. Prêté avec option d'achat à l'AS Saint-Étienne pour les six prochains mois, le nouvel attaquant des Verts arrive dans la Loire avec l'envie de contribuer à la mission maintien démarrée par l'ASSE avec un succès à Angers en milieu de semaine dernière », indique l’ASSE dans un communiqué.