Officiel : Camara et Fofana signent pros à l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1.

L’ASSE compte sur ses jeunes, et le club du Forez le prouve. Quelques jours après avoir annoncé les signatures de Bilal Benkhedim, Stefan Bajic et Charles Abi, Saint-Etienne a officialisé deux nouveaux contrats professionnels ce mercredi. Effectivement, Mahdi Camara (1998) et Wesley Fofana (2000) ont signé en faveur de Saint-Etienne.

« Je suis très heureux et très honoré de signer mon premier contrat professionnel au sein de mon club formateur. C'est le fruit de beaucoup de travail mais ce n'est que le début. Je dois encore beaucoup progresser pour évoluer au plus haut niveau » a confié Madhi Camara. De son côté, Wesley Fofana s’est déclaré « très fier » de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. « Le chemin est encore long. Je dois continuer à travailler afin de poursuivre ma progression » a-t-il expliqué sur le site officiel du club.