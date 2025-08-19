Mercato terminé, l’ASSE stoppe les folies

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Grandissime favori au titre en Ligue 2, l’ASSE a dépensé 25 millions d’euros depuis le début du mercato, une folie à l’échelle de la seconde division. Les Verts n’ont plus prévu de recruter et devraient donc en rester là.

Très actif depuis le début du mercato, l’AS Saint-Etienne ne veut pas répéter l’erreur de l’été dernier. Le club forézien s’était montré trop prudent sur le marché des transferts et n’avait pas bâti un effectif suffisamment solide pour atteindre son objectif, à savoir le maintien en Ligue 1. Relégué en Ligue 2, le club forézien s’est cette fois donné les moyens d’atteindre son but : retrouver l’élite dès la saison prochaine. Kilmer Sport a lâché 25 millions d’euros pour recruter Lamba, Ferreira, Cardona, Stojkovic, Annan, Jaber, Bernauer ou encore Duffus.

ASSE : Kilmer Sports compte de nouveaux associés très verts https://t.co/4uu4j7c5sO — Foot01.com (@Foot01_com) August 18, 2025

Un mercato quatre étoiles à l’échelle de la Ligue 2 qui paie déjà avec 4 points en 2 matchs, dont un succès probant contre Rodez à Geoffroy-Guichard ce samedi (4-0). Les supporters stéphanois sont aux anges et guettent les prochaines arrivées. Mais selon les informations du site Peuple Vert, l’ASSE en a peut-être terminé avec son mercato dans le sens des arrivées. En effet, le média spécialisé explique que les manques prioritaires ont été comblés et que « l’urgence n’est plus là ». Autrement dit, plus question pour Saint-Etienne de recruter à tout va, car les dirigeants estiment qu’Eirik Horneland a désormais le matériel nécessaire à sa disposition pour atteindre l’objectif du club.

L'ASSE n'a plus prévu de recruter

Les Verts vont maintenant se contenter de surveiller les bonnes opportunités et de compenser d’éventuels départs de joueurs cadres tels que Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili, qui pourraient intervenir dans la dernière ligne droite du mercato. Aussi, l’ASSE est attentif à un potentiel recrutement de dernière minute au poste de latéral gauche pour offrir une doublure à Annan. Mais le plus gros du mercato a été fait à Saint-Etienne et il n’est plus question d’investir à tout va alors que les Verts ont déjà dépensé 25 millions d’euros, soit largement plus que les 17 autres clubs de Ligue 2 réunis.