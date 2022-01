Mercato : L'ASSE fonce sur Serhou Guirassy

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Dans sa quête d’un avant-centre, l’AS Saint-Etienne ne parvient pour le moment pas à remplir ses objectifs.

C’est le chainon manquant et surtout une demande ferme de l’entraineur Pascal Dupraz que de récupérer un joueur offensif en pointe pour compenser les absences, notamment à la CAN. Le dossier Jean-Philippe Mateta n’avançant pas vraiment, l’ASSE s’est positionné sur un autre attaquant. Ìl s’agit de Serhou Guirassy, qui a perdu la confiance avec le Stade Rennais et est clairement dans une mauvaise passe avec la formation bretonne. Son match de Coupe de France à Nancy début janvier, où il a raté tout ce qu’il voulait devant le but lorrain, a précipité l’élimination des Rennais.

Et il sera difficile pour l’ancien joueur d’Amiens de retrouver grâce aux yeux de Bruno Genesio. L’ASSE cherche donc à profiter de cette situation pour se renforcer sans dépenser gros, annonce le compte 90Football. Les différentes parties impliquées discutent depuis quelques jours de la faisabilité de ce qui devrait être un prêt. Reste à savoir s’il y aura une option d’achat conditionnée au maintien des Verts en Ligue 1, ce qui semble de plus en plus difficile à envisager au fur et à mesure que les journées passent. Néanmoins, c’est avec un mercato ambitieux que Saint-Etienne espère bien jouer sa chance à fond dans le maintien à aller chercher.