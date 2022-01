Mercato : Bernardoni officiellement prêté à l'AS Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Comme annoncé mardi par Angers, Paul Bernardoni est officiellement prêté jusqu'à la fin de l'actuelle saison à l'AS Saint-Etienne.

« Je suis très heureux de rejoindre l'ASSE et prêt à relever cette mission. Dès que l'opportunité s'est présentée, je n'ai pas hésité. Les mots du coach ont été importants pour moi aussi. Je suis prêt à affronter les défis qui nous attendent. On a la chance de ne pas jouer ce week-end. On va avoir le temps de s'acclimater pour très bien démarrer. L'ASSE est un club énorme, qui représente énormément. Pour le fan de foot que je suis, c'est beau », s'est félicité le gardien de but de 24 ans, qui sera titulaire en l'absence d'Etienne Green, qui se remet d'une sérieuse blessure.