Maintien ou pas, l’ASSE va virer du monde

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Longtemps en phase d’observation depuis son arrivée l’été dernier, la direction de l’AS Saint-Etienne va passer à l’action. Peu importe le dénouement de la saison des Verts, avec une possible descente en Ligue 2, ça devrait bouger dans l’organigramme du club stéphanois.

En cas de relégation des Verts au terme de l'exercice, les cibles sont déjà annoncées. L’AS Saint-Etienne n’a pas été épargnée par les critiques ces derniers mois. Et l’on ne parle pas seulement des joueurs ou des deux entraîneurs qui ont dirigé l’équipe cette saison. La direction n’a pas non plus échappé aux commentaires négatifs à cause de sa passivité.

ASSE : Le Paris FC climatisé par le prix de Stassin https://t.co/aci14wtICQ — Foot01.com (@Foot01_com) May 15, 2025

Depuis son rachat il y a près d’un an, le groupe canadien Kilmer Sports Ventures ne s’est pas donné les moyens de ses ambitions. Son recrutement basé sur des joueurs inexpérimentés n’a pas suffi pour se mettre à l’abri avant la dernière journée de Ligue 1. Pas plus que sa réticence à prendre des décisions importantes. Désignés comme les hommes de confiance du patron Larry Tanenbaum, Huss Fahmy, Jaeson Rosenfeld et le président Ivan Gazidis ont préféré observer les habitudes en interne pendant leur première année à Saint-Etienne. La nouvelle direction a fait le choix de ne pas tout chambouler à son arrivée afin d’attendre les résultats des différents audits lancés.

Loïc Perrin sur la sellette

Mais au terme de la saison, que les hommes d’Eirik Horneland parviennent à se maintenir ou non, l’organigramme risque de subir quelques changements. Le média spécialisé Peuple Vert évoque une cellule de recrutement renforcée, tandis que l’avenir du directeur sportif Loïc Perrin serait incertain. Idem en ce qui concerne le directeur général adjoint Samuel Rustem qui pourrait prendre la porte avant de filer en Turquie. Avec cette réorganisation envisagée, l’AS Saint-Etienne pourrait bien s’orienter vers un changement de stratégie à partir de cet été.