Lille ou l'ASSE, Stassin est dos au mur

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Annoncé dans le viseur de Stuttgart depuis le début de l’été, Lucas Stassin ne signera finalement pas en faveur du club allemand. Ce qui offre un boulevard à Lille pour le recruter… ou à l’ASSE pour le garder.

Meilleur joueur de l’AS Saint-Etienne la saison dernière avec 12 buts pour sa première année en Ligue 1, Lucas Stassin semblait très courtisé sur le marché des transferts. L’intérêt le plus chaud était celui de Stuttgart, un pré-accord entre le buteur belge et le club allemand ayant même été annoncé ces derniers jours. Mais selon les informations de Bild, il est désormais hautement improbable de voir l’ex-attaquant de Westerlo s’engager en faveur de Stuttgart.

Stuttgart se retire du dossier Stassin

En effet, le média spécialisé nous apprend que le 9e de Bundesliga en 2024-2025 s’est retiré du dossier et ne se positionnera donc pas sur Lucas Stassin lors de ce mercato estival. Une information qui sonne comme une excellente nouvelle pour Lille, qui surveille aussi le joueur et qui n’exclut pas d’en faire son avant-centre titulaire la saison prochaine si les négociations avec les Glasgow Rangers venaient à échouer pour Hamza Igamane. Cet accord déchiré entre Stuttgart et Lucas Stassin pourrait aussi faire les affaires… de Saint-Etienne.

ASSE : Stassin à Lille, la surprise de l'été ! https://t.co/gI6ioqSN0X — Foot01.com (@Foot01_com) July 12, 2025

Car malgré les envies de départ du joueur belge, le club stéphanois n’a jamais caché son envie de conserver le joueur une saison de plus. En dépit de la relégation en Ligue 2, les Verts souhaitent conserver au maximum leurs forces vives pour remonter au plus vite. A l’instar de Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin pourrait donc rester si aucune offre jugée satisfaisante n’arrive sur le bureau des décideurs stéphanois. Reste maintenant à voir si Lille reviendra à la charge pour obtenir le renfort du buteur de 21 ans, ou si la Premier League fera son arrivée dans ce dossier. Il y a plusieurs semaines, West Ham avait été cité comme un club intéressé par Lucas Stassin mais depuis, les Hammers n’ont plus donné signe de vie à l’attaquant belge.