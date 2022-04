Les supporters craquent et c'est l'ASSE qui souffre

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Samedi, le match entre l'ASSE et l'AS Monaco a été marqué par une interruption de plus de 30 minutes après des fumigènes et des feux d'artifices lancés par les ultras stéphanois. Cela n'a pas fait sourire les officiels, ni les journalistes du Progrès.

Malgré la situation difficile de l'ASSE avec une 18e place au classement et la lourde défaite 1-4 face à Monaco samedi, les Green Angels avaient à cœur de fêter leur 30e anniversaire à Geoffroy-Guichard. Le match de la 34e journée a été le cadre d'une grande manifestation pyrotechnique improvisée dans le Chaudron. Fumigènes, pétards, feux d'artifices entre autres. Le spectacle était au rendez-vous mais il n'a pas plu aux officiels, lesquels ont interrompu la rencontre pendant une demi-heure. Une réunion de crise a eu lieu et le spectre d'un arrêt définitif du match a plané sérieusement sur le stade Geoffroy-Guichard.

Trop c'est trop, les supporters stéphanois exagèrent !

Ce n'est pas la première fois qu'un match de l'ASSE est perturbé cette saison. Déjà, en octobre dernier, le match face à Angers avait vu son coup d'envoi retardé d'une heure puisque les fumigènes lancés par les supporters des Verts avaient troué les filets d'un but. A Jura Sud, en coupe de France, les supporters stéphanois avaient encore joué avec le feu et les fumigènes. Tous ces incidents ont conduit la LFP à sanctionner le club avec des huis-clos, totaux ou partiels, et des amendes. Dans son édition de dimanche, le Progrès est très critique à propos du comportement du public de l'ASSE.

« Les Green ont joué contre leur camp, du moins celui du club. Après les incidents contre Angers et à Louhans contre Jura-Sud, l’addition commence à être salée. Le conflit avec les actionnaires ou les bras d’honneur adressés à la Ligue et aux autorités n’excusent pas tout. Au mieux, la sanction se limitera à une fermeture de leur tribune lors de la réception de Reims le 14 mai et lors de l’éventuel barrage. Au pire, ce sera un huis clos total. En espérant que la peine ne soit pas assortie de points de pénalités, même si en l’occurrence aucun projectile n’a touché les joueurs », a t-il été écrit dans le quotidien régional. Si l'agacement vis-à-vis de la saison difficile de leur club est compréhensible, les supporters des Verts ne doivent pas à aller trop loin sous peine d'influencer négativement l'avenir de leur club. Car, à trop jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler.