Les deux stars de l’ASSE reçoivent une terrible nouvelle

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Même si l’ASSE souhaite les conserver, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ont exprimé leurs envies d’ailleurs en ce début de mercato. Les deux stars offensives des Verts n’entendent pas jouer en Ligue 2.

Malgré la relégation en Ligue 2, Saint-Etienne ne manque pas d’ambitions en ce début de mercato. Les Verts ont frappé fort avec la signature du prometteur défenseur portugais Chico Lamba, un renfort qui s’ajoute à ceux d’Irvin Cardona, de Mahmoud Jaber et de Maxime Bernauer. Les dirigeants de l’ASSE n’entendent pas répéter les erreurs du passé et s’activent cette fois pour offrir à Eirik Horneland un effectif qui doit lui permettre d’atteindre ses objectifs. Dans un monde idéal, Saint-Etienne aimerait aussi garder ses deux meilleurs attaquants, à savoir Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin.

Les deux joueurs ont brillé en Ligue 1 la saison dernière et n’ont aucunement l’intention de rester dans l’antichambre du football français, encore moins à douze mois d’une Coupe du monde. Reste que pour partir, il faut des offres et pour l’heure, c’est le calme plat. Selon les informations du 10 Sport, le buteur belge et l’ailier géorgien n’ont pas fait l’objet de la moindre proposition officielle pour l’instant. Les intérêts sont pourtant nombreux les concernant mais à priori, cela s’arrête aux prises de renseignements pour le moment.

Aucune offre pour Davitashvili et Stassin

Un coup dur pour Davitashvili et Stassin, qui réclament leur départ depuis plusieurs semaines mais qui ne sont finalement pas vraiment en position de force vis-à-vis de la direction stéphanoise. Du côté de Kilmer Sport, on se réjouit évidemment de cette situation car même si ces deux ventes pourraient rapporter gros, l’objectif assumé est clairement de conserver l’ancien Bordelais et le buteur de 21 ans afin de maximiser les chances de remonter en Ligue 1 dès la saison prochaine. Dans ces deux dossiers, tout pourrait néanmoins se décanter plus tard dans le mercato, certains clubs ayant coché leur nom sans en faire (encore) un choix prioritaire à ce stade de l’été.