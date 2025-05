Le Havre pénalisé, Saint-Etienne jette un oeil sur les incidents

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

La lutte pour le maintien fait rage en Ligue 1 avant la dernière journée samedi prochain. L’AS Saint-Etienne est revenu à une longueur du HAC et à trois points du FC Nantes et de Reims, la victime du soir. Cependant, les incidents survenus sur la pelouse du Stade Océane pourraient-ils rebattre les cartes ?

L’AS Saint-Etienne peut encore croire à la Ligue 1. Les Verts se sont donnés de l’espoir ce samedi sur la pelouse de Reims (2-0). Les hommes d’Erik Horneland n’ont qu’un petit point de retard sur le Havre, barragiste. Les joueurs de Didier Digard se sont inclinés à domicile face à l’OM et doivent encore effectuer un déplacement périlleux à Strasbourg. Cependant, la rencontre de ce samedi a été marquée par une interruption suite à des échauffourées survenues en tribune. Le match a été arrêté de longues minutes par l’arbitre de la rencontre.

Le Havre sanctionné ?

Interruption du match HAC - OM, le club condamne les comportements violents. 📝 — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) May 11, 2025

Ce dimanche matin, le club normand a communiqué en dénonçant les incidents de la veille. « Le HAC a une pensée pour les spectateurs victimes ou témoins de ces débordements et tient à les assurer que tout sera mis en œuvre pour que de tels incidents ne se reproduisent plus à l'avenir. Le Stade Océane est et doit rester un lieu de fête dans lequel les amoureux du HAC et du football, toutes générations confondues, peuvent vivre des moments de passion positive. » Des sanctions pourraient être prises à l’encontre du club doyen. Pour rappel, le club de l’AS Saint-Etienne a été condamné à un point de sursis suite aux événements ayant eu lieu lors du derby contre l’OL et notamment un projectile reçu par l'arbitre assistant. Cependant, dans cette situation (au Havre) aucun acteur du jeu n’a été touché, la sanction comptable semble donc peu probable. Le maintien se jouera donc sur le terrain durant le multiplex samedi prochain.