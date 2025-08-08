Le groupe de l'ASSE pour la 1ère journée de Ligue 2

Eirik Horneland a convoqué un groupe de 18 joueurs pour la première journée de Ligue 2 face à Laval ce samedi. Le coach de l'AS Saint-Etienne peut compter sur plusieurs de ses recrues estivales dont Annan, Joao Ferreira, Lamba ou encore Traoré. Lucas Stassin est en revanche trop juste et ne participera pas à ce premier match des Verts cette saison.
👥 Les 18 Verts convoqués par Eirik Horneland !#LAVALASSE, ce samedi, 20h. 👊 pic.twitter.com/iVlHIMupLz— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 8, 2025