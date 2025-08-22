Le groupe de l'ASSE contre Boulogne

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Eirik Horneland a convoqué un groupe de 18 joueurs pour le déplacement de l'ASSE à Boulogne, samedi à 20 heures. Les Verts tenteront d'enchaîner un deuxième succès de rang après leur probante victoire contre Rodez la semaine passée (4-0). A noter que la recrue Stojkovic fait sa grande première dans le groupe, où il remplace Appiah.