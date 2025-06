La Ligue 2 plus jamais, l'ASSE se prend une claque

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

L’AS Saint-Etienne poursuit sa préparation pour la saison 2025/2026. Les Verts visent une remontée en Ligue 1 après une relégation l’an passé. Dans le podcast Dessous des Verts, l’ancien joueur de l’ASSE, Josuha Guilavogui a partagé son avis sur Kilmer.

L’AS Saint-Etienne se montre très actif sur ce mercato estival. Les Verts ont déjà enregistré plusieurs arrivées. Kilmer Sport Ventures veut que le club du Forez retrouve rapidement l’élite du football français. Le nouveau propriétaire de l’AS Saint-Etienne a été un peu critiqué sur le mercato de l’an passé. De passage dans le podcast Dessous des Verts, Josuha Guilavogui s’est exprimé sur le rachat du club, mais également sur les anciens dirigeants de l’ASSE.

Josuha Guilavogui salue Roland Romeyer

📆 Après avoir affronté le @ParisFC dans le cadre du 4e match de préparation, l'AS Saint-Étienne est heureuse d'être l'invitée d'honneur du nouveau Trophée Gigi Riva.



Cette préparation estivale se terminera donc face au @CagliariCalcio 🇮🇹 le 2 août prochain.



ℹ️… pic.twitter.com/TgsTE7hTln — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 26, 2025

Formé du côté de Saint-Etienne, l’international français (sept sélections) évolue du côté de Leeds cette saison. Le milieu de 34 ans a disputé plus de 120 matchs avec le club du Forez. Il livre son ressenti sur les nouveaux propriétaires. « C’est dommage. Je pense que, comme tout le monde, avec le rachat, on a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. On a cru que le plus dur était derrière nous, qu’on n’aurait plus jamais à retourner en Ligue 2. Mais justement, c’est pour ça que je tiens à saluer Roland Romeyer, et aussi Bernard Caiazzo mais surtout Roland, avec qui j’étais le plus proche. Il était toujours avec nous dans le vestiaire, à nous encourager après une défaite ou à nous féliciter après une victoire, » explique-t-il. La descente en Ligue 2 ne semble pas stopper Kilmer dans son projet concernant le club du Forez qui vise une remontée rapide en Ligue 1. Les Verts semblent se dessiner comme les favoris l’an prochain dans l’antichambre de l’élite du football français.