La LFP va sanctionner les joueurs de l’ASSE

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Depuis cette saison, la LFP a décidé de ne plus laisser passer les débordements après les matchs chez les joueurs avec les supporters. L'ASSE peut se sentir visée.

Malgré le contexte assez surréaliste de ce derby longuement interrompu et qui n’était pas certain de reprendre, l’AS Saint-Etienne est allée au bout de son rêve en dominant l’OL pour l’année de son retour en Ligue 1. Une victoire doublement importante puisqu’il s’agissait du derby du Rhône-Alpes, mais aussi d’une rencontre où tout autre résultat qu’une victoire sonnait la fin des espoirs de maintien. La joie était donc palpable, mas les joueurs de l’ASSE l’ont un peu trop partagée avec les supporters après la fin du match. Pour avoir tenu et agité un fumigène et avoir lancé au micro des chants insultants, plusieurs joueurs vont être dans le viseur de la commission de discipline lors de la prochaine réunion. Cela n’est pas une surprise puisque la captation des images autorise la commission a se saisir de tels dossiers, et cela a déjà été le cas plusieurs fois cette saison.

Après la victoire dans le derby contre Lens, deux joueurs lillois (Lucas Chevalier et Bafodé Diakité) ont reçu un match de suspension avec sursis pour avoir brandi un fumigène. Dimanche soir, Aïmen Moueffek a lancé au pied de la tribune le chant « Et si un jour je meurs à Gerland » dont les paroles sont sans équivoque (« Il y aura 10 batards rouge et bleu morts à mes pieds »), tandis que Florian Tardieu s’est saisi d’un fumigène pour faire la fête également à l’issue de la rencontre. Les dirigeants de l’ASSE peuvent en tout cas s’attendre à avoir des nouvelles rapidement au sujet des éléments concernés, en espérant pour les Verts que cela ne touche pas plus de joueurs de l’effectif, sinon ce pourrait être une célébration certes fastueuse, mais surtout coûteuse pour la suite.