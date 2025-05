L1 ‍: Strasbourg rassure l’ASSE pour le maintien

Dans : ASSE.

Par Alexis Rose

Ayant une bonne partie de l’avenir de l’AS Saint-Etienne en main, avec un match à disputer face au Havre samedi lors du multiplex de la dernière journée de Ligue 1, Strasbourg promet de jouer le coup à fond.

Le multiplex de la 34e journée de Ligue 1 s’annonce fou. Si la course pour les places européennes, que ce soit la Ligue des Champions ou l’Europa League, va faire rage en haut du tableau, la lutte pour le maintien sera également haletante en bas. Montpellier étant déjà relégué, deux places restent à définir, celle du deuxième relégué direct et celle du barragiste. Condamnée à un petit exploit après sa belle victoire contre Reims la semaine dernière (2-0), l’ASSE sera en lutte avec le HAC pour la place de barragiste. Mais pour que Sainté gagne un rang samedi soir, il faudra que les Verts l’emportent face à Toulouse dans le Chaudron, tout en espérant un faux pas du Havre à Strasbourg. Car avec un point de retard et une différence de buts bien plus faible que celle du HAC, tout autre résultat, comme un nul, ne suffira pas pour l’ASSE. Par contre, en cas de succès, Sainté sera barragiste si Le Havre fait nul ou perd en Alsace. Autant dire que les hommes d’Eirik Horneland comptent sur les Strasbourgeois samedi soir.

Dans un Stade de la Meinau plein, le RCSA ne jouera pas de mauvais tour à Sainté puisque le Racing doit absolument l’emporter pour tenter de se qualifier pour la Ligue des Champions. Paroles de Liam Rosenior. « La défaite à Angers n’est pas due à un mauvais match de mes joueurs, ni un manque de détermination ou un manque d’efforts. Ça s’est joué sur des détails et des erreurs survenus au mauvais moment. L’ambiance n’a pas évolué. La mentalité et l’état d’esprit restent inchangés également. On va jouer contre une équipe très compliquée qui joue sa survie. On est une grande famille et on prend du plaisir à être tous ensemble. Le Havre est une belle équipe avec des joueurs qui peuvent faire la différence à n’importe quel moment, notamment André Ayew. On doit juste gagner. C’est aussi simple. On regardera le classement à la fin du match. On méritera ce qu’on aura. Mais on ne peut pas tout contrôler. On peut juste maîtriser notre performance. Si on avait dit qu’à un match de la fin, on jouerait encore notre place en Ligue des Champions, la plupart des gens auraient dit qu’on était fous. C’est ce qui nous rend un peu différent des autres », a lancé, en conférence de presse, l’entraîneur du Racing, qui pourrait être privé de son arme principale, à savoir Emegha, toujours blessé et probablement forfait pour ce dernier match de la saison.