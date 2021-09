L1 : Nice enfonce l'ASSE dans la crise avant le derby

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

8e journée de Ligue 1

Stade Geoffroy-Guichard

OGC Nice bat AS Saint-Étienne : 3 à 0

Buts : Gouiri (15e), Stengs (54e), Delort (84e) pour l'OGC Nice

En quête d’une première victoire cette saison en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne recevait à Geoffroy-Guichard une équipe de Nice qui sortait d’un match raté à Lorient. Autrement dit, cela s’annonçait difficile pour la formation de Claude Puel et cela s’est confirmé sur le terrain. C’est d'abord Gouiri qui a donné un avantage à la formation de Galtier (0-1,15e), l’ASSE se montrant terriblement malchanceuse puisque c’est Kamara qui trompait Bajic en détournant un coup-franc de l'ancien Lyonnais. Et si Nice se procurait plusieurs grosses occasions, les Verts se montraient d’une maladresse incroyable sur le plan offensif à l’image de cette tête hors cadre de Krasso à bout portant (30e).

Geoffroy-Guichard soutient les joueurs niçois

En seconde période, et malgré une domination territoriale des Verts, Stengs profitait d’une relance ratée du gardien stéphanois et doublait la mise (0-2, 54e). Après ce but, les Azuréens ne montraient plus grand-chose, Saint-Étienne s’épuisant à attaquer sans jamais mettre en énorme danger le portier niçois. A force de pousser stérilement, l'ASSE laissait la place à des contres, et sur un service de Da Cunha, Delort corsait l'addition (0-3, 84e) dans un Chaudron frondeur et qui saluait les passes niçoises d'un « olé ». Au classement, et en attendant la suite de cette 8e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne pointe à une terrible dernière place du championnat, tandis que l’OGC Nice remonte à la troisième place à une longueur de l’OM. Dans une semaine, les Verts iront à Lyon, cela promet.