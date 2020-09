L1 : L'incroyable avis de Caïazzo sur le covid !

Dans : ASSE.

La Ligue de Football Professionnel a modifié ses règles sanitaires avec l'accord des autorités. L'occasion pour Bernard Caïazzo de faire une sortie médiatique sidérante.

On connaissait le Professeur Rollin, qui avait toujours quelque chose à dire, mais il va désormais falloir ajouter le président Caïazzo qui a lui aussi un avis sur tout. Ce dimanche, revenant dans Le Progrès sur les changements intervenus vendredi dans le règlement de la LFP concernant le coronavirus et ses effets sur le déroulement des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, le co-président de l’AS Saint-Etienne affirme qu’il a fallu que la Ligue donne la leçon aux différents organismes de santé concernant l’épidémie en cours depuis le début de l’année. Car si le gouvernement est toujours d’une prudence absolue avec le Covid19, Bernard Caïazzo est lui persuadé que les choses ne sont plus aussi graves qu’avant l’été.

Dans le quotidien régional, le dirigeant de l’ASSE, qui est aussi le patron du syndicat Première Ligue, a donc lâché une petite phrase sur la dangerosité du virus qui risque de faire tousser les instances médicales. « On a obtenu ce qu’on voulait car on a fait un groupe spécial avec Xavier Thuilot et d’autres clubs, ainsi que deux médecins, du PSG et de l’OL. On a pu apporter la contradiction sur le plan médical. On a la certitude que le virus a muté et les organisations de santé ne veulent pas le reconnaître », affirme très sérieusement Bernard Caïazzo. On espère que le Ministre de la Santé a été informé de cette découverte cruciale venue de la LFP. Plus sérieusement, du côté de la Ligue on espère désormais que les jauges de 5.000 spectateurs pourront évoluer, en donnant l'exemple du rugby où plusieurs dérogations ont été accordées.