L1 : L'ASSE sauvée par l'OL, merci qui ?

L'AS Saint-Étienne n'a qu'un point de retard sur le 17e, Clermont, mais n'a qu'un point d'avance sur le 19e, Bordeaux. Les Verts ont sept matchs pour sauver leur place en Ligue 1.

Du côté de l’AS Saint-Etienne on a toujours mal au crâne après la déroute de vendredi soir à Lorient, passer de 0-2 à 6-2 ayant provoqué un effet assez violent sur le moral de tout le monde. Avant de recevoir un autre club breton, Brest, samedi prochain à Geoffroy-Guichard, les dirigeants stéphanois ont organisé samedi une réunion de crise avec la participation de l’ensemble des joueurs de Pascal Dupraz. L’objectif fixé par la direction de l’ASSE est clair, il faudra prendre quatre points et six idéalement contre Brest et Bordeaux, les deux prochains adversaires des Verts. Sur le papier, cela ne semble pas insurmontable, sauf que comme le souligne Le Progrès, l’AS Saint-Étienne a pris zéro point lors des matchs de la phase aller contre ses sept prochains adversaires d’ici la fin de la saison. De quoi donner des sueurs froides, même si une chose est sûre, les Verts ne pourront que faire mieux. Cependant, un rival historique de Sainté pourrait donner un gros coup de main dans l’opération maintien.

Nantes-ASSE et Clermont-OL au menu de la 38e journée de Ligue 1

En effet, si l’AS Saint-Étienne doit évidemment prendre des points, il peut aussi compter sur des défaites de ses rivaux dans la lutte pour le maintien en Ligue 1, à savoir Metz, Bordeaux et Clermont. Et le hasard du calendrier fait que ces trois formations affronteront l’Olympique Lyonnais d’ici la fin du championnat. Autrement dit, en les battant, l’OL rendrait un sacré coup de main à son éternel rival, et notamment lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Tandis que l’ASSE jouera à la Beaujoire contre le FC Nantes, formation qui n’est jamais facile à remuer dans son stade, l’Olympique Lyonnais se déplacera à Clermont, formation lancée aussi dans l’opération maintien. 90 minutes qui pourraient faire basculer l'avenir de l'AS Saint-Étienne, Jean-Michel Aulas et son équipe auront à coup sûr des supporters du côté de Saint-Étienne.