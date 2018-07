L1 : Coup de tonnerre, l'ASSE n'est plus à vendre !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Il y a quelques mois, l'AS Saint-Etienne avait annoncé être entrée en négociations avec un investisseur américain, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo étant persuadés que cette solution était la bonne et surtout la seule pour permettre à l'ASSE de disposer de moyens financiers à la hauteur de ses attentes.

Mais visiblement l'échec des discussions avec PEAK6 Investments a fait réfléchir le duo à la tête des Verts. En effet, ce mardi midi, Infosport+ annonce que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont finalement décidé de mettre un terme au mandat donné à une banque pour vendre l'AS Saint-Etienne. Et donc que l'ASSE restera dans leurs mains. Les Verts ne seront pas vendus et le club va continuer sa route avec ses deux co-présidents. Tout ça pour ça...