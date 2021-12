L1 : Hilton prêt à ressortir les crampons pour l’ASSE !

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Il y a quelques jours, une rumeur étonnante a évoqué une possible signature de Vitorino Hilton à Saint-Etienne.

L’information avait de quoi étonner dans la mesure où l’ancien capitaine de Montpellier a pris sa retraite de footballeur professionnel et officie maintenant en tant que consultant sur Prime Video. L’ASSE, qui espère se relancer avec la venue de Pascal Dupraz au poste d’entraîneur à la place de Claude Puel, aura par ailleurs besoin de recrues cet hiver. Et selon certains bruits de couloir, le coach savoyard aimerait beaucoup s’attacher les services du vétéran Vitorino Hilton, 44 ans et une forme physique toujours olympique. Ces derniers jours, les rumeurs s’étaient calmées mais voilà que l’ex-défenseur de l’OM en personne a publiquement ouvert la porte à une signature à Saint-Etienne, s’il s’avère que les dirigeants foréziens sont effectivement intéressés par ses services.

Hilton attend le coup de fil de l'ASSE

« Saint-Etienne, j’étais un peu surpris, on va dire, parce que j’ai vu ça, c’est sorti un peu partout. Moi je suis partant » a lancé Vitorino Hilton à la surprise générale au micro de 90 Football avant de poursuivre. « S’ils me contactent, je suis prêt. Je n’ai pas dit non parce qu’on ne peut pas refuser un club comme Saint-Etienne. Un club mythique en France donc si le coach a vraiment dit ça, qu’il pensait à moi, pourquoi pas. Après pour le moment je n’ai pas été contacté » a tempéré Vitorino Hilton, qui confirme qu’il n’a pour l’instant reçu aucun appel de la part de l’ASSE mais qui affirme qu’il est partant à 100 % pour relever ce challenge. Un appel du pied très intéressant pour Saint-Etienne dans la mesure où Vitorino Hilton est libre et affichait encore la saison dernière un très bon niveau en Ligue 1. Du haut de ses 44 ans et de ses 512 matchs en Ligue 1 (20 buts), le Brésilien pourrait au moins apporter sa grande expérience au vestiaire des Verts.