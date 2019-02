L1 : ASSE-Strasbourg reporté à cause de la neige

Dans : ASSE, Ligue 1, RCSA.

De très importantes chutes de neige ont été enregistrées depuis plusieurs heures à Saint-Etienne et le déroulement du match entre l'ASSE et Strasbourg, dimanche à partir de 17h à Geoffroy-Guichard était clairement menacé. Car les prévisions météorologiques n'annonçaient rien de bon pour la nuit prochaine. Et par prudence, le délégué de la Ligue de Football professionnel, déjà sur place, a décidé de reporter cette rencontre à une date ultérieure.