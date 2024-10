L’OL applaudi, les Stéphanois prêts à tout pour le derby

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

A l’approche du choc face à l’Olympique Lyonnais, les fans de l’AS Saint-Etienne s’attendent à une interdiction de déplacement. Quatre groupes de supporters stéphanois se sont donc adressés aux autorités avant le derby.

Compte tenu de l’hostilité entre les deux rivaux, et de la prudence des autorités, seul un miracle permettrait à l’AS Saint-Etienne de se déplacer à Lyon avec ses fans le 10 novembre. Il faut s’attendre à une interdiction de déplacement, d’où la démarche de quatre groupes de supporters stéphanois. Les Magic Fans 1991, les Indépendantistes Stéphanois 1998, l'Union des Supporters Stéphanois et les Green Angels 1992 ont publié un communiqué commun en espérant convaincre la préfecture.

Les Stéphanois n'en peuvent plus

« Le plus grand derby de France doit se jouer avec les supporters des deux camps, ont écrit les fans des Verts, privés de derby à l’extérieur depuis 11 ans. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de mettre les moyens nécessaires et existants pour accorder un nombre de places décent aux supporters stéphanois, à Lyon. Pourquoi ? Parce que cela a totalement été possible par le passé, dans un stade de Gerland situé en plein centre ville. Le déplacement des milliers de supporters stéphanois ne semblait alors pas être un problème qu'on fuyait mais une équation que l'on parvenait à résoudre avec beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui. »

Déterminées, les associations stéphanoises ont même été jusqu’à encenser le Groupama Stadium. « Parce que le parc OL, stade à la pointe de la modernité, constitue l'une des enceintes les plus sécurisées d'Europe, ont-ils reconnu. Contrairement à Gerland, celui-ci se situe en bordure d'autoroute, avec un accès direct au parcage visiteurs. La tribune visiteurs se situe au dernier anneau du stade et n'offre aucune proximité avec les supporters locaux. C'est, nous l'espérons, pour accueillir du monde, que l'ensemble de ces aménagements ont été réalisés. »

« Parce qu'au vu de la distance entre les deux villes, et qu'importe les éventuelles interdictions, il y aura nécessairement des supporters stéphanois dispersés dans l'enceinte du stade. Se priver du parcage réservé aux visiteurs, c'est se priver de son meilleur outil de sécurité. La préfecture du Rhône a pu le constater lors du match OL-OM, où des supporters marseillais ont été pris à partie tout simplement parce qu'aucune tribune sécurisée ne leur était réservée », ont rappelé les groupes de supporters attentifs aux futures mesures prises pour cette rencontre.