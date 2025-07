L'ASSE vise un gros coup en Ligue 1

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne espère remonter le plus vite possible en Ligue 1. Cela passera par un mercato estival ambitieux chez les Verts.

L'ASSE devra de nouveau batailler en Ligue 2 cette saison pour rêver remonter dans l'élite le plus rapidement possible. Le projet n'est pas menacé mais simplement retardé. Les fans et observateurs du club du Forez s'attendent néanmoins à voir la direction des Verts réaliser un très joli mercato estival. Pas mal de noms sont cités pour venir rejoindre les rangs stéphanois. Ces dernières heures, l'AS Saint-Etienne travaille apparemment sur une piste séduisante en Ligue 1 mais qui connait aussi très bien les exigences de l'échelon inférieur.

L'AS Saint-Etienne craque pour un défenseur de Ligue 1

Selon les informations de Peuple Vert, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard vont en effet tenter le coup pour recruter Paul Joly, qui évolue sous les couleurs de l'AJ Auxerre. La perspective de filer à Saint-Etienne plairait en plus au défenseur bourguignon, pas toujours titulaire avec l'AJA. Paul Joly est estimé à un peu moins de 2 millions d'euros. Revanchard et ambitieux, le joueur de 25 ans pourrait bien trouver son bonheur du côté de Saint-Etienne. Il viendrait en plus remplacer Yvann Maçon, qui ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante cet été. Les choses pourraient s'accélérer dans les prochaines heures. L'AS Saint-Etienne ne veut plus trainer pour renforcer son effectif. Il faut dire que la nouvelle saison de Ligue 2 arrive très vite. Les Stéphanois débuteront notamment leur exercice le 9 août prochain sur la pelouse de Laval. Il ne faudra pas se louper afin de lancer au mieux la machine et rassurer les supporters sur les ambitions du club. Sans doute que d'ici-là, Paul Joly sera un nouveau joueur des Verts.