L'ASSE vise encore deux renforts mystère

Le mercato de l’ASSE n’est pas encore terminé. Les Verts espèrent encore faire venir deux joueurs d’ici le 1er septembre.

En dépensant 25 millions d’euros pour faire venir Ekwah, Lamba, Ferreira, Cardona, Stojkovic, Annan ou encore Jaber, Bernauer et Duffus, l’AS Saint-Etienne a envoyé un signal très clair aux autres clubs de Ligue 2. Les Verts visent le titre et une remontée express en Ligue 1 afin de définitivement lancer son nouveau projet porté par Kilmer Sport. Les efforts effectués jusqu’à présent semblent payants puisque l’ASSE est leader du championnat après trois journées et déploie un jeu offensif et séduisant.

🚨 L'ASSE veut boucler un milieu défensif et un meneur de jeu avant la fin du mercato.



La situation d'Ekwah n'étant toujours pas claire, le club fait du poste de milieu défensif sa priorité.



Dominik Fitz était visé, mais déjà transféré.



Saint-Etienne a une vraie marge sur l’adversité en Ligue 2, mais cela n’empêche pas le club stéphanois de viser encore une ou deux recrues d’ici la fin du mercato dans quatre jours. Alors que l’on pensait depuis une semaine que le mercato du club forézien était terminé, il n’en est rien. A en croire les informations du site Peuple Vert, l’AS Saint-Etienne veut encore faire venir deux joueurs au milieu de terrain. L’idée est de recruter un milieu défensif afin de compenser les potentiels départs de Pierre Ekwah et de Benjamin Bouchouari.

L'ASSE cherche encore un six et un dix

Mais comme l’appétit vient en mangeant, l’ASSE pourrait bien ne pas se contenter de ce renfort et envisage aussi de faire venir un milieu offensif dont la mission serait plutôt de concurrencer Florian Tardieu. Le média stéphanois ajoute que dans ce rôle de numéro dix, la piste de l’ancien international espoirs autrichien Dominik Fitz a été creusée. Le talentueux meneur de jeu de l’Austra Vienne s’est finalement engagé en faveur de Minnesota en Major League Soccer pour 2 millions d’euros. Un échec qui n’entame pas la motivation de la direction stéphanoise à l’idée d’offrir un ou deux renforts de plus à Eirik Horneland d’ici la fin du mercato. Cela dépendra aussi des départs, mais le mercato estival est en tout cas loin d’être terminé du côté de Geoffroy-Guichard.