L'ASSE vire poliment le patron du mercato

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Même si le mercato stéphanois a probablement contribué à relancer le club, les dirigeants de l'ASSE veulent se débarrasser du patron de la cellule de recrutement. Et vite.

Si sportivement les choses s’améliorent considérablement du côté de l’AS Saint-Étienne, la formation entraînée par Pascal Dupraz n’étant plus relégable directement, dans les coulisses cela s’agite toujours. Même si la perspective d’une vente par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo étant visiblement repoussée à plus tard. Ou du moins pas cette saison, malgré le coup chaud provoqué par la venue d’un investisseur russe à Geffroy-Guichard le jour d’ASSE-PSG en novembre dernier. En attendant de céder le club, les réformes continuent et les têtes tombent. Après Claude Puel, qui a cédé son poste, c’est Jean-Luc Buisine, le directeur du recrutement des Verts, qui s’apprête à quitter l’Etrat. Arrivé dans le Forez il y a deux ans, Buisine discute actuellement avec le trio Jean-François Soucasse - Loïc Perrin - Samuel Rustem, ces derniers souhaitant rompre son CDI à l’amiable. Les trois patrons opérationnels de Saint-Étienne estiment que l’actuel responsable du mercato n’est pas vraiment à la hauteur de ce qu’ils attendent.

Le mercato de Saint-Étienne géré à l'extérieur de Geoffroy-Guichard ?

Et même si Jean-Luc Buisine a multiplié les opérations au dernier mercato d’hiver, dans des conditions économiques qui sont d’une complexité absolue à Saint-Étienne, cela n’a pas été suffisant pour convaincre le trio de décideurs. Selon Bernard Lions, le départ du responsable de la cellule de recrutement de l’ASSE est imminent et devrait intervenir dans les jours qui viennent. Pour lui succéder, Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem ont deux idées, soit trouver un responsable déjà en place au sein des Verts ou bien travailler avec une société spécialisée, une solution qui connaît un succès grandissant. Dans le premier cas, la bascule pourrait se faire immédiatement, dans le second, l'AS Saint-Etienne attendrait le prochain mercato estival.