L'ASSE violemment attaquée par l’Inter Milan

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne se prépare à entamer une nouvelle saison en Ligue 2. Les Verts comptent bien remonter rapidement dans l'élite et cela passera par un mercato estival réussi.

Un petit tour et puis s'en va. Seulement un an après sa remontée en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a été reléguée à l'échelon inférieur. La direction des Verts se veut néanmoins ambitieuse pour remonter le plus rapidement possible. Le marché des transferts estival risque d'être long dans le Forez. Des arrivées sont attendues mais c'est aussi le cas pour des départs. Depuis quelques heures, un joueur stéphanois concentre les frustrations au club : Paul Eymard.

Paul Eymard, l'AS Saint-Etienne est terrifiée

Comme rapporté par Peuple Vert, le crack de 17 ans pourrait en effet déjà quitter Saint-Etienne cet été. Pourtant, Saint-Etienne essaye tant bien que mal de faire signer à Paul Eymard son premier contrat professionnel au club. Les pensionnaires de Geoffroy-Guichard lui proposent même un bail de trois saisons, avec deux années supplémentaires activées automatiquement en janvier. Si la perspective de rester à Saint-Etienne plait au milieu de terrain, son entourage voit les choses différemment.

Selon le 10Sport, les discussions entre toutes les parties sont au point mort. L'entourage du joueur demande plus d'argent et de meilleures garanties. Et ça ne fait pas les affaires de Saint-Etienne, puisque l'Inter se fait de plus en plus pressant pour récupérer Paul Eymard. D'autres formations européennes sont dans le coup. Le temps presse pour l'AS Saint-Etienne, qui va devoir trouver les bons arguments pour garder sa pépite, sous peine d'envoyer un nouveau message négatif aux fans et observateurs du club stéphanois. En attendant, Eymard aura comme objectif de poursuivre son développent au plus haut niveau. Cela passera par une très bonne préparation estivale.