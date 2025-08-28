L'ASSE veut recruter un défenseur au célébre nom

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Leader de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne possède un très gros effectif. Mais les dirigeants des Verts veulent blinder leur effectif pour remonter en Ligue 1, et c'est dans ce cadre qu'ils souhaitent recruter Jonathan Varane.

Les responsables de Kilmer Sports ont donné les moyens à l'ASSE de jouer directement la montée en Ligue 1, ce qui a permis aux Verts de conserver leurs meilleurs joueurs, et d'en faire signer d'autres. Au point même que l'AS Saint-Etienne est le club qui a le plus investi lors de ce mercato en Ligue 2, et il ne fait pas grise mine par rapport à certains clubs de L1. Et à quelques jours de la fin de la fenêtre estivale des transferts, les Verts veulent encore muscler l'effectif mis à la disposition d'Eirik Horneland, puisque Flavien Trésarrieu, journaliste de L'Equipe, révèle que les dirigeants stéphanois ont contacté leurs homologues des Queens Park Rangers afin de connaître les conditions d'un transfert de Jonathan Varane, le demi-frère de Raphaël Varane, qui est milieu de terrain au sein du club désormais entraîné par Julien Stéphan.

L'ASSE veut faire venir le demi-frère de Raphaël Varane

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par QPR FC (@officialqpr)

Tandis que l'entraîneur français connaît des débuts plus que compliqués en Championship (D2 anglaise), l'AS Saint-Etienne s'est heurtée au refus de Julien Stéphan et de ses responsables de laisser partir Jonathan Varane. L'ASSE a proposé un prêt avec une option d'achat à hauteur de cinq millions d'euros, mais QPR l'a immédiatement refusé. A ce stade du mercato, on ne sait pas si Sainté reviendra à la charge pour le joueur de 23 ans formé au RC Lens et qui a rejoint le club anglais l'an dernier en provenance du Sporting Gijon contre 1,5 million d'euros. Actuellement, Jonathan Varane est lié jusqu'en 2030 avec les Queens Park Rangers.